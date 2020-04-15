Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor (2)

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere vatandaşların büyük ölçüde uyduğu görüldü.

15.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:24
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere vatandaşların büyük ölçüde uyduğu görüldü.
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstanbul'un uğrak mekanlarında, koronavirüs salgını ile başlayan sessizlik sürüyor.
Birçok iş yerinin tedbirler kapsamında kapatılması, şehre giriş çıkışların kısıtlanması ile 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasıyla kentte insan ve araç yoğunluğu hissedilir şekilde azaldı.
Önceki günlere göre hava sıcaklığının düşmesi ve sağanak sebebiyle park ve meydanlarda daha az sayıda insan görülürken, bazı vatandaşların kuralları ihlal ederek sahilde yürüdüğü ve koştuğu görüldü.
Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske takma uygulamasına uyulduğu ancak duraklarda bazı vatandaşların mesafeyi korumadıkları gözlemlendi.
Eminönü de tedbirler kapsamında sessizliğe bürünürken, meydan martı ve güvercinlere kaldı.
Eyüp Sultan Camisi çevresinde de genel olarak sessizlik hakim olurken, bazı vatandaşlar Ebu Eyyub el-Ensari Türbesi'ni ziyaret etti.
Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Üsküdar başta olmak üzere herhangi bir yoğunluk oluşmadı. İstanbul’da koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Başkan Akın'dan önemli ziyaretler - Haber 16:20: Tarsus'ta hırsızlık iddiası - Haber 16:20: Edirne'de sokağa çıkan 20 yaş altı 8 kişiye para cezası - Haber 16:20: Adana'da evini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi - Haber 16:19: 7 aylık hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler