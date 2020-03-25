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İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüse ceza kesildi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen minibüs şoförüne ceza kesildi.

25.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:59
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüse ceza kesildi
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen minibüs şoförüne ceza kesildi.
İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin kentte denetleme yaptı.
Ekipler, E-80 Otoyolu Selimpaşa Kuzey yönde seyir halindeki bir minibüsü durdurdu. Yapılan kontrolde, 17 yolcu kapasiteli minibüsün içerisinde şoför ile birlikte 14 yolcu olduğu ve tedbirler kapsamında yapılan düzenlemeye aykırı taşımacılık yapıldığı tespit edildi.
Araç sürücüsü Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılmak üzere Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Ayrıca sürücüye Taşıma Kanunu'na muhalefetten para cezası kesilirken Taşıma Yönetmeliği'ne uymamaktan da 50 sürücü belge puanı düşürüldü.
Yolcuların daha sağlıklı bir ortamda yolculuk yapmaları için firmadan başka bir araç tedarik etmesi talep edilirken, uygun taşımacılık ortamı sağlanıncaya kadar aracın seyrine izin verilmediği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Selimpaşa, İstanbul, Güncel

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