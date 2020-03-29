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İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı

İstanbul'da koronavirüs şüphesi olan hastayı hastaneye sevk eden ambulans, kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar gece bekçileri tarafından yakalandı.

29.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:39

İstanbul 'da koronavirüs şüphesi olan hastayı hastaneye sevk eden ambulansa saldırı düzenlendi. Saldırı olayını Edirne'de mültecilere müdahale ederek Türkiye'nin sevgisini kazanan sağlık çalışanı Büşra Kayalı Durmaz duyurdu. Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İKİ KERE AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESİP YUMRUKLADI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gece saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir hastayı alan ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi. 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsana!" diye sorular soran şüpheli cevap alamayınca ambulansı yumrukladı. Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı saldırgan tarafından araç ile kesildi.

AMBULANSIN CAMLARINI KIRDI

Saldırgan eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. 112 ekibi en yakın polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Hasta ise bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı

BAKAN'IN ÖVDÜĞÜ SAĞLIK ÇALIŞANI DUYURDU

Bu olayı ise, "Yunanistan sınırında mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşanan dehşet anlarını anlatan Durmaz, saldıranın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

BAKAN KOCA ARAYIP GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

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İstanbul’da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kayalı, Güncel

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İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı

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