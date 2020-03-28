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İstanbul'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'de ve dünyada salgın haline gelen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.

28.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:10
İstanbul'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye 'de ve dünyada salgın haline gelen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesindeki Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent mobilyalarını, oyun ve fitness aletlerini dezenfekte ediyor.
Bu kapsamda 20 Mart'tan bu yana Anadolu Yakası'nda 2 bin 652 kent mobilyası ile 202 oyun ve fitness aleti, Avrupa Yakası'nda ise 4 bin 700 kent mobilyası ile 484 oyun ve fitness aleti dezenfekte edildi.
İBB, çevre temizliği dışında kurum içinde de dezenfeksiyon işlemlerini devam ettiriyor. Bir hafta içerisinde kentin iki yakasındaki park ve bahçeler müdürlüklerinin şefliklerinde, toplam 35 bin 906 metrekare alana dezenfeksiyon yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası, Türkiye, Güncel

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