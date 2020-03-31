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İstanbul'da koronavirüsle mücadele çalışmaları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kentlerin cadde ve sokaklarını dezenfekte etmek için üretilen cihaz, su deposu olan her araca takılabiliyor.

31.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:04
İstanbul'da koronavirüsle mücadele çalışmaları
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kentlerin cadde ve sokaklarını dezenfekte etmek için üretilen cihaz, su deposu olan her araca takılabiliyor.
Salgından dolayı şehirlerin meydan, cadde ve sokaklarını dezenfekte eden belediyelere kolaylık sağlamak için üretilen cihazın, salgın bittikten sonra da ilaçlama, sinek ilacı sıkma ve kötü koku gidermek için de kullanılabileceği bildirildi.
Türkiye'de bazı belediyelerin bu cihazı aldığı bildirilirken, Kağıthane Belediyesinin de satın almak üzere cihazı test ettiği öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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