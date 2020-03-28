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İstanbul'da koronavirüsle mücadele için ulaşımda alınan tedbirler denetlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ulaşımda alınan önlemlerle ilgili denetimler yaptı.

28.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30
İstanbul'da koronavirüsle mücadele için ulaşımda alınan tedbirler denetlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ulaşımda alınan önlemlerle ilgili denetimler yaptı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ulaşımda koronavirüsle mücadele kapsamındaki önlemlerin uygulanmasını takip ediyor, bilinçlendirme çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.
Bu kapsamda, personel servisleri, otobüsler, minibüsler, otogarlardaki terminaller, gezinti tekneleri, deniz turu organizasyonları yapan şirketler, turizm ve spor amaçlı faaliyet gösteren işletmeler denetlendi.
Denetimlerde, karada ve denizde yolcu taşıyan araçların, belirlenen kapasitelerinin yarısı kadar müşteri aldığı, dezenfeksiyon prosedürüne uydukları, denizde turizm ve spor amaçlı çalışan işletmelerin ise kurallara uygun şekilde faaliyetlerini sonlandırıp iskelelerini kapattığı tespit edildi.
15 Temmuz Şehitler ve Alibeyköy otogarlarında da herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, terminalleri gezerek işletmelerin yetkililerini önlemler konusunda bilgilendirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

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