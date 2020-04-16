İstanbul'da koronavirüste toplu ulaşım; otobüste, metrobüste tartışma, minibüste şikayet...

Seferler azaldı, yolcular durakta kaldı

- Metrobüs garajında bekleyen araçlar havadan da görüntülendi

- Pendik Şoförler Esnaf Odası Başkanı Vehbi Bayraktar,

"Böyle günlerde bence İETT seferlerini azalmamaları lazım, niye azaltıyorlar ben bilemiyorum. Bu insanlar bir şekilde gidip gelecek. Bana göre İETT seferlerinin azaltılmaması lazım. Bu sefer yolcular yollarda perişan oluyor. Her durakta insanlar bekliyor"

Gülseli KENARLI- Müge YARIMBATMAN - Ali AKSOYER - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, -İSTANBUL'da koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda seferlerin azaltılması nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle otobüs ve metrobüslerde zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Minibüsçülerde ise yolcular durakta beklemekten şoförler ise ceza yemekten şikayetçi. Metrobüs garajındaki araç yoğunluğu havadan da görüntülendi.

OTOBÜS VE METROBÜSTE TARTIŞMALAR

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda seferlerin de azaltılması nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk oluşuyor. Sürücüler seyrek oturma düzeni sebebiyle yolcu almayınca vatandaşlar duraklarda beklemek zorunda kalıyor. Metrobüslerde de zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Anadolu yakasına sosyal mesafe yasakları kapsamında duraklarda durmayan otobüslerin önünü kesen vatandaşlar sürücülere seferlerin artırılması talebinde bulundu. Vatandaşların otobüslerin kestiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Söğütlüçeşme'den Avcılar yönüne giden bir metrobüste de sosyal mesafe tartışması yaşandı. İki yolcu bir süre bir süre tartıştı.

DURAKLARDA BEKLEDİLER

Binecekleri araca yolcu sayısını aştıkları için binemeyen yolcular, uzun süreler duraklarda beklemek zorunda kalmaya başladı. Yolcular yeni uygulamaların ardından sefer sayıları yeterli gelmediği için bazen duraklarda yarım saatten fazla beklediklerini ve işlerine geç kaldıklarını söylerken, şoförler de yolcuların sayıyı aşsa dahi zorla araca binmeye çalıştıklarını ama cezası olduğu için yolcuları alamadıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar duraklarda bekleyen polis ekiplerine 'siz beklediğiniz için araçlar durmuyor' diyerek tepki gösterdi. Aracındaki fazla yolcuları indirerek sefere başlayan ve yoldaki duraklardan yolcu alamayan minibüs şoförü Aykut Öyke, "Biz minibüslerde önlemlerden sonra 5 tane yolcu alıyoruz. 10 tane koltuğumuz var, yarısını alabiliyoruz. Bu yüzden de hem yolcular hem de minibüs esnafı mağdur oluyor. Yaktığımız mazotu kurtarmıyor. Genelde 5 yolcu taşıdığımız için insanlar iş saatlerinde mağdur oluyorlar. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz 5 yolcuyu alıp altıncı yolcuyu almadığımız zaman sürekli tartışma yaşıyoruz. Hatta minibüsün önünü bile kapatıyorlar. 'Biz işe gideceğiz, bizi niye almıyorsunuz mağdur olacağız' diyorlar. Yolcular da haklı, biz de haklıyız. Binemeyen yolcular sürekli ' biz işe gideceğiz, mağduruz' diyorlar. Doğru söylüyorlar. Biz de devletin aldığı bir kararla 5 yolcudan fazla alamıyoruz. Aldık mı ceza yiyoruz, almadık mı da tartışıyoruz" dedi.

"YAĞMURDA ISLANAYIM AMA KORONA OLMAYAYIM"

Sefer sayılarının arttırılması gerektiğini belirten Mahmut Göksu ise, "Minibüs çok dolu olduğu için içerideki sayıyı geçmeyelim diye almadılar. Yağmur var ama yine de almadı, helal olsun adama. Bekliyoruz ama böylesi daha iyi. Biraz mağdur olsak da kendi sağlığımız açısından ben bu yağmurda ıslanayım ama korona olmayayım veya ben de varsa başka birine bulaşmasın. Sağlığımız açısından en önemli olan o. Minibüsler önceden mesela 20 tane vardıysa şimdi azaldı. O yüzden biraz sıkıntı oluyor ama arttırırlarsa iyi olur. İnsanlar mağdur olmaz. Mesela benim günde 7 lira yol parası vermem gerekirken, yol param günde 15 liraya çıktı. Çünkü minibüsle buraya inip buradan boş bulduğum araçla Bostancı'ya gidiyorum. Oysaki 7 lirayla ben işe tek araçla gidip gelebilirim. Şimdi 2 sabah, 2 akşam olmak üzere 4 araç değiştiriyorum ama araç sefer sayıları artmış olsa böyle olmaz. Mesela 16KH'nin seferi çok az, saat mesafeleri çok uzun. O yüzden hep mağdur oluyoruz. Onları arttırırlarsa daha iyi olur. İşe yetişebilmek için artık hangisi denk gelirse ona biniyoruz. Yol pazarı fazlasıyla bizden çıkıyor. Minibüs gelmeyince İETT'ye, İETT gelmeyince minibüse biniyoruz. Başka şansımız yok" dedi.

"YARIM SAATTİR YAĞMURUN ALTINDA BEKLİYORUZö

Polis ekipleri durakta durduğu için toplu ulaşım araçlarının kendilerini almadığını iddia eden bir vatandaş ise polis ekiplerine tepki gösterdi. Ekiplere, "Burada bekliyorsunuz, arabalar durmuyor. O zaman biz durakta beklemeyelim. Bir çözüm bulalım. Minibüs geçiyor ama durmuyorö diyen Alişan Çelebi, "Polisler durakta duruyor, minibüsler bizi almıyor. Bir haftadır, hatta bir aydır aynı şeyi yaşıyoruz. Yarım saat burada bekliyoruz. Kimisinin parası var, taksiye biniyor. Varsa insan gibi çıkalım gidelim, yoksa başımızın çaresine bakalım. Ben karşıdan geliyorum, yarım saat bu durakta bekliyorum. Gerçekten sıkıntı. Bir çözüm olsun. Adam üç tane adam alıyor, çekip gidiyor. Hiçbirisi durmuyor. Yarım saattir yağmurun altında bekliyoruz. Zaten hastalık sıkıntı, bir de bunların getirdiği sıkıntı var" dedi.

"OTOBÜS 1 SAAT SONRA GELDİ"

Sefer sayıları azaltılınca işine ve evine 1 saat geç gidebildiğini söyleyen Ali Kaya, "Fındıklıya gideceğim, 19F otobüsünü bekliyorum. Daha önce bu araç 10 dakikada bir geliyordu. Şimdi saatleri uzatıldı. Yeri geliyor yarım saat beklemek zorunda kalıyoruz. Gelirken de 16F otobüsü ile geliyorum. Aradaki bazı seferleri kaldırmışlar. 1 saat bekledik, otobüs 1 saat sonra gelince şoföre 'hayırdır, niye bu kadar gecikme oldu' dedim. 'Yolcu az olduğu için aradaki seferler kalktı, o yüzden mecburen 1 saat gecikme oldu' dedi. Ben seferlerin kaldırılmasından hiç memnun değilim. Ben işten evime gideceğim ama 1 saat gecikmeli gidiyorum ya da evden işe 1 saat gecikmeli geliyorum. İş yeriyle problem yaşadım. Sefer sayılarının artmasını istiyorum" dedi.

"YOLCU AÇISINDAN BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ"

Hem yolcuların hem de kendilerinin sıkıntı yaşadığını belirten Pendik Şoförler Esnaf Odası Başkanı Vehbi Bayraktar ise konu ile ilgili, "Yolcu açısından çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim araçlarımızdan en fazla koltuğu olanlar 16 kişilik. 8 kişi alabiliyoruz. Bunun haricinde 1 kişi fazla aldığımız zaman bin lira gibi bir cezaya maruz kalıyoruz. Bu da bizi mağdur ediyor. Hem yolcular sıkıntı yaşıyor hem de biz yaşıyoruz. Cezalar çok yüksek. Bizim şu anda çalışmamızın sebebi sadece yolcuya hizmet etmek. Bize indirimli akaryakıt verilmesi halinde biz sefer sayılarımızı arttırarak, hem yolcularımızı mağdur etmeyiz hem de hiç durmamak kaydıyla ring usulü çalışırız. Sorunlar için şoförlerden ziyade yolcular odaları arıyorlar. Şoför yolcu indirmek için duruyor, fakat yolcu indirirken 2 kişi biniyor. Onu engelleyemiyorlar. Şoför 'benim elimde değil, adam biniyor' diyor, hatta kavga edecek durumlara geliyoruz. Şoförler çok zor durumda kalıyor, yolcular da evine ve işine gitmek istiyor. Büyük bir sıkıntı var. Öbür tarafta da her şeyden evvel insanın sağlığı var. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Böyle günlerde bence İETT seferlerini azalmamaları lazım, niye azaltıyorlar ben bilemiyorum. Bu insanlar bir şekilde gidip gelecek. Bana göre İETT seferlerinin azaltılmaması lazım. Bu sefer yolcular yollarda perişan oluyor. Her durakta insanlar bekliyor. Minibüs durduğu zaman saldırıyorlar, biniyorlar. Yoğunluk yaşanıyor ama bir çare yok. Telefon gelecek diye tedirgin oluyoruz. Yolcudan, şoförden, mal sahibinden geliyor. Açıkçası çok büyük sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

METROBÜS GARAJINDA YOĞUNLUK

Öte yandan metrobüste seferlerin azaltılması nedeniyle metrobüs garajlarında yoğunluk oluştu. Oluşan araç yoğunluğu havadan da görüntülendi.