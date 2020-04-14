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İstanbul'da koronavirüsü yenen sağlık çalışanları için meslektaşlarından teşekkür programı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görev sırasında yeni tip koronavirüse (Kovid -19) yakalanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 doktor ve 1 hemşire için teşekkür programı düzenlendi.

14.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:16
İstanbul'da koronavirüsü yenen sağlık çalışanları için meslektaşlarından teşekkür programı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görev sırasında yeni tip koronavirüse (Kovid -19) yakalanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 doktor ve 1 hemşire için teşekkür programı düzenlendi.
Başhekimlik binası önünde düzenlenen programda konuşan SBÜ Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, yeni tip koronavirüsle mücadeleye en başta başlayan hastanelerden birisi olduklarını belirterek, bugüne kadar 400'den fazla hastayı taburcu ettiklerini söyledi.
Bu süreç içerisinde bazı sağlık çalışanlarının da virüse yakalandığını ve yapılan tedavi ile sağlıklarına kavuştuklarını anlatan Odabaş, şöyle devam etti:
"Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde görev yapan genç doktor arkadaşımız Birol Balçın, Kovid kliniklerinde özveriyle mücadele ederken enfekte oldu. Bir süre hastanede yatıp çıktı ve tekrar işbaşı yaptı. Ayrıca daha önceden takip ettiği bir meslektaşımıza plazmasını da vererek, onun tedavisine katkıda bulundu. Anestezi Kliniği'nin genç asistanlarından doktor Burcu Sarı da görev yaparken rahatsızlandı, tedavi oldu ve yeniden göreve başladı. Genç hemşire arkadaşımız Gamze Sarı da hastalandı, klinikte yattı. Klinikte yatarken de aynı zamanda hastalara yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aile hekimi doktor Hakan Gedikoğlu da zorlu bir süreçten sonra sağlığına kavuştu. Sıkıntılı seyreden bir hastalık. Sevincimiz arkadaşlarımızın sağlıklarına kavuşmuş olması."
Odabaş, İstanbul'da en çok hasta kabul eden hastanelerden olmalarına karşın tedavi görenlerin birçoğunun durumunun iyi olduğunu ifade ederek, doktor ve tüm hastane çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
Plazma bağışçısı oldu
Hastalığı atlatan asistan doktor Birol Balçın da yeni tip koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinden önce önlemlerini almaya başladıklarını belirterek, buna rağmen virüse yakalandığını dile getirdi.
Hastalığı hafif şekilde atlattığını anlatan Balçın, "4 gün boyunca hastanede kaldım ve devamında evde karantina sürecini tamamladım. Geçen hafta görevime döndüm. Göreve başlamadan önce plazma bağışında bulundum. Bu yüzden çok gururluyum. Koronavirüsle mücadelede birçok cephede savaşıyoruz. Hem hastalarımızı iyileştirmek için hem de bizzat virüsle savaştım ve en sonunda da plazma bağışıyla saygıdeğer bir meslektaşıma yardımcı oldum." diye konuştu.
Hemşire Gamze Fincan ise Kovid kliniğinde gönüllü olarak çalışırken virüse yakalandığını ve 6 gün hastanede yatarak tedavi gördüğünü aktardı. Şu an karantina süresinin 12. gününde olduğunu ve göreve bir an önce başlamak için heyecanlı olduğunu söyleyen Fincan, ayrıca plazma bağışçısı olmak istediğini kaydetti.
Bostancı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışırken Kovid -19 testi pozitif çıkan ve 1 Nisan'da Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde tedavi altına alınan doktor Hakan Gedikoğlu ise 14 günlük tedavinin ardından bugün taburcu edildiğini dile getirdi.
Çok zorlu bir süreç geçirdiğini söyleyen Gedikoğlu, "Başta başhekimimiz olmak üzere tüm doktor ve sağlık personelinin üstün gayretleriyle şifaya kavuştum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sultan Abdülhamid, Han, Güncel
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