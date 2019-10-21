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İstanbul'da korsan kitap operasyonu

İstanbul'da korsan kitap ticaretine yönelik kitabevlerine düzenlenen operasyonlarda, korsan basıldığı belirlenen 68 bin 667 kitap ele geçirildi.

21.10.2019 18:10İstanbul'da korsan kitap operasyonu
İstanbul'da korsan kitap ticaretine yönelik kitabevlerine düzenlenen operasyonlarda, korsan basıldığı belirlenen 68 bin 667 kitap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde korsan basılmış kitap sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ağustos-16 Ekim tarihleri arasında korsan kitap sattıkları tespit edilen 32 kitabevine yönelik operasyon düzenlendi. İş yerlerinde, korsan basıldığı belirlenen 68 bin 667 kitap,14 bin 800 adet kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 kitap kalıbı, bin 100 adet DVD ve CD ve 3 harici hard disk ele geçirildi.
Korsan kitaplara el konulurken, 33 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapılarak savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
(İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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