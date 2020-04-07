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İstanbul'da Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi

Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile hastanede tedavi gören 54 yaşındaki Feriha Bingöl, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

07.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:18
İstanbul'da Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Silivri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile hastanede tedavi gören 54 yaşındaki Feriha Bingöl , alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, solunum sıkıntısı, kroner arter hastalığı ve hipertasyon rahatsızlığı bulunan Feriha Bingöl, solonum sıkıntısı nedeniyle Kolan Hastanesi'ne başvurdu.
Bingöl, tomografisi Covid-19 ile uyumlu çıkması sonrasında tedaviye alındı.
Test sonucu da pozitif çıkan Bingöl, 13 günlük tedavisi sonrasında alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Silivri, Bingöl, Güncel
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