İstanbul'da Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile hastanede tedavi gören 54 yaşındaki Feriha Bingöl, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
07.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:18
Alınan bilgiye göre, solunum sıkıntısı, kroner arter hastalığı ve hipertasyon rahatsızlığı bulunan Feriha Bingöl, solonum sıkıntısı nedeniyle Kolan Hastanesi'ne başvurdu.
Bingöl, tomografisi Covid-19 ile uyumlu çıkması sonrasında tedaviye alındı.
Test sonucu da pozitif çıkan Bingöl, 13 günlük tedavisi sonrasında alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Silivri, Bingöl, Güncel