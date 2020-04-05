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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 5 Nisan arasında yapılan denetimlerde 2 bin 241 kişiye idari para cezası uygulanırken 95 iş yeri mühürlendi, 43 araç trafikten men edildi.

05.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:40
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 5 Nisan arasında yapılan denetimlerde 2 bin 241 kişiye idari para cezası uygulanırken 95 iş yeri mühürlendi, 43 araç trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 28 Mart-5 Nisan arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan kişilere, iş yerlerine ve araçlara işlem yaptı.
Polis, kurallara uymayan 2 bin 241 kişiye idari para cezası uyguladı. Bu kişilerden 20'sinin 20 yaş altı olduğu öğrenildi. Tedbir yasaklarına uymayan 95 iş yeri mühürlenirken 43 araç da trafikten men edildi.
Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine, kişilere ve araç sürücülerine toplam 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri - Haberler

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