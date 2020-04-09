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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 143 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 iş yeri mühürlendi.

09.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:58
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde 143 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 iş yeri mühürlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 8 Nisan'da gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymayan kişilere ve iş yerlerine işlem yaptı.
Polis, kurallara uymayan 143 kişiye idari para cezası uyguladı. Bu kişilerden 26'sının 20 yaş altı, 4'ünün ise 65 yaş üstü olduğu ve 6 kişiye de maske takmamaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
Tedbir yasaklarına uymayan 1 iş yeri de mühürlendi.
Denetimlerde kurallara uymayan kişilere ve iş yerlerine toplam 228 bin 281 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan polis ekipleri, kentte vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde ikaz yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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