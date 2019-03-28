İstanbul
'da küçük kız motosikletin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Fatih
'te bir anda yola atlayan küçük kız motosikletlinin dikkati sonucu ölümden döndüAğabeyinin azarladığı küçük kız gözyaşlarına boğuldu
İSTANBUL - Fatih'te arkasını dönüp koşarak aniden yola atlayan Suriye
uyruklu küçük kız, seyir halinde olan motosikletlinin altında ezilmekten son anda kurtuldu. Ölümden kıl payı kurtulan minik kız, ağabeyi azarlayınca gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise kask kamerasına yansıdı. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Balipaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında motosiklet sürücüsü Yalçın M., iş yerinden çıkarak evine doğru seyretmeye başladı. Bir süre sonra caddeye giren sürücünün önüne, arkasını dönüp koşmaya başlayan Suriye uyruklu küçük bir kız çıktı.Ağabeyi azarlayınca gözyaşlarına boğulduYola atlayan kızı dikkati sonucu son anda fark eden sürücü frene basarak durmayı başardı ancak hafifçe dokunduğu kız büyük korku yaşadı. Ezilmekten son anda kurtulan küçük kız, panikle yol kenarına kaçtı. Burada da ağabeyinin azarladığı minik kız ağlamaya başladı. Motosiklet
sürücüsü ise kızın ağabeyini uyararak yoluna devam etti. Yürekleri ağza getiren o anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Suriye, İstanbul, 3. Sayfa
Kaynak: İHA