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İstanbul'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası

İstanbul'da kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 13 kişiye, idari para cezası uygulandı.

08.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:36
İstanbul'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası
İstanbul 'da kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 13 kişiye, idari para cezası uygulandı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir iş yerinin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen baskında, kumar oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 13 kişiye, toplam 41 bin 340 lira idari para cezası kesildi.
İş yerinde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu bulundu, bir miktar paraya da el konuldu.
Söz konusu iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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