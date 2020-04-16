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İstanbul'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

16.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:22
İstanbul'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi
İstanbul 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye idari para cezası uygulandı.
Sancaktepe ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken 2 kahvehanenin açık olduğu ve buralarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 15 kişiye, toplam 39 bin 400 lira idari para cezası kesildi.
Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu ile masa üzerindeki 970 liraya el konuldu.
İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sancaktepe, Çekmeköy, İstanbul, Güncel
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