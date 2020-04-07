İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye idari para cezası
İstanbul'da kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye, idari para cezası uygulandı.
07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:14
Fatih ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken 2 kahvehanenin açık olduğu ve buralarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere yönelik operasyonlarda, kumar oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 7 kişiye, idari para cezası kesildi.
Kahvehanelerde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu bulundu, bir miktar paraya da el konuldu.
Söz konusu kahvehaneler, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
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