Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İstanbul'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

15.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:50
İstanbul'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi
İstanbul 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kağıthane ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken 2 kahvehanenin açık olduğu ve buralarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 8 kişiye, toplam 18 bin 395 lira idari para cezası kesildi.
Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sancaktepe, Kağıthane, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Başkan Akın'dan önemli ziyaretler - Haber 16:20: Tarsus'ta hırsızlık iddiası - Haber 16:20: Edirne'de sokağa çıkan 20 yaş altı 8 kişiye para cezası - Haber 16:20: Adana'da evini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi - Haber 16:19: 7 aylık hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler