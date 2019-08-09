I·stanbul Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde eda etmeleri, iller arası muhtemel salgın hastalık riskinin bertaraf edilmesi ve diğer hususlarla ilgili gerekli önlemlerin planlandığını ve uygulanmaya devam edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, I·stanbul'a kurbanlık hayvan giris¸lerinin 27 Temmuz'da bas¸ladığı, denetimlerin ise bu tarihten iki hafta o¨nce bas¸latılarak titizlikle uygulandığı belirtildi.

I·l ve 39 ilc¸edeki Tarım ve Orman Mu¨du¨rlu¨klerinde go¨revlendirilen personel ile oluşturulan Acil Mu¨dahale Ekipleri'nin 7 gu¨n 24 saat esasına go¨re c¸alıs¸tığına işaret edilen açıklamada, I·l Jandarma Komutanlıgˆı, I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve belediye zabıta ekipleri ile koordineli olarak c¸alıs¸maların yogˆunlas¸tırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Riva ve C¸amlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası ile Kurtko¨y Mehmetc¸ik Vakfı Dinlenme Tesisleri'nde, Ahmediye Gis¸eleri Yol Kenarı Denetim I·stasyonu ve Selimiye TEM Gis¸eleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında tam zamanlı denetim yapıldığı, gerekli s¸artları tas¸ımayan sevklere ise izin verilmediği belirtildi.

I·stanbul'a kara ve deniz yoluyla hayvan giris¸ c¸ıkıs¸larını kontrol altına alan I·l Tarım ve Orman Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekiplerinin, kurban satıs¸ ve kesim yerleri ile ilgili c¸alıs¸malarını da su¨rdu¨rdüğü aktarılan açıklamada, "I·stanbul genelinde izinli 238 satıs¸ ve 597 kesim yerinde Kurban Bayramı boyunca I·l ve I·lc¸e Tarım ve Orman Mu¨du¨rlu¨klerinde tam zamanlı veteriner hekimler go¨revlendirilmis¸tir. Bu go¨revliler tarafından kurbanlık hayvanların yas¸, kulak ku¨pe ve belge kontrolleri yapılmaktadır." denildi.

Trakya'nın "şap hastalıgˆına kars¸ı arilik statu¨su¨"nu¨n korunması amacıyla bölgeye gidecek bu¨yu¨kbas¸ ve ku¨c¸u¨kbas¸ hayvanların Tarım ve Orman Bakanlıgˆı'nca yayımlanan genelge s¸artlarını yerine getirmeleri kaydıyla sevklerine izin verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 'HaySag' adlı mobil telefon uygulaması gelis¸tirilmis¸, bu yazılım sayesinde vatandas¸larımıza satın aldıkları hayvana ait bilgileri takip edebilme imkanı sunularak, bildirim ve s¸ikayetlerini anlık olarak iletmeleri sagˆlanmıs¸tır. Vatandas¸larımızın kurbanlıklarını belirlenen izinli kurbanlık satıs¸ yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde, sokak ve park yeri gibi kamuya ac¸ık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak ku¨pelerini, pasaportlarını ve dogˆum tarihlerini kontrol etmeleri, satıs¸ ve kesim yerlerinde hayvanların sagˆlık durumuyla ilgili bir tereddu¨t halinde veteriner hekime danıs¸maları o¨nem arz etmektedir."

Kaynak: AA