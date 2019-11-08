Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da 'Kurt Kapanı-17' uygulaması gerçekleştirildi - Haber

İstanbul'da "Kurt Kapanı-17" uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul genelinde "Kurt Kapanı-17" uygulaması gerçekleştirildi.

08.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:34 İstanbul'da
genelinde "Kurt Kapanı-17" uygulaması gerçekleştirildi. Fatih'teki uygulama noktasında üzerinden ve araç içerisine dökülmüş halde uyuşturucu madde çıkan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-17" uygulamaya İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilçe emniyet müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Denetleme noktalarında vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi. Millet Caddesi'nde yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Sürücüler ve yolcular üzerinde ise kimlik kontrolleri yapıldı.

Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı

Fatih Millet Caddesi'nde yapılan uygulamada araçlar ve vatandaşlar didik didik arandı. Polisin aramasında üzerinde ve aracının içine dökülmüş halde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerine yakalanmamak için dökülen uyuşturucu madde, polisler tarafından tek tek aracın içinden toplanarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Gözaltına alınan şahıs ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:59   Siyanürle ölen kardeşlerin Mersin'deki kardeşleri konuştu
19:38   Alanya'da sahile vuran cesedin kimliği belirlendi
19:26   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
19:31   Eşinin üzerine mermi yağdıran sanık hakim karşısına çıktı
19:24   Siyanürle ölen kardeşlerin Mersin'deki kardeşleri konuştu
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
10:55   Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası
03:25   Aksaray'da miras kavgası: Baba oğlunu vurarak öldürdü
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:04:25