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İstanbul'da "Kurt Kapanı-17" uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'da "Kurt Kapanı-17" uygulaması gerçekleştirildi Fatih'teki uygulama noktasında üzerinden ve aracından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındıİSTANBUL - İstanbul genelinde "Kurt Kapanı-17" uygulaması gerçekleştirildi.

08.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:30
'da "Kurt Kapanı-17" uygulaması gerçekleştirildi
Fatih'teki uygulama noktasında üzerinden ve aracından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
İSTANBUL - İstanbul genelinde "Kurt Kapanı-17" uygulaması gerçekleştirildi. Fatih'teki uygulama noktasında üzerinden ve araç içerisine dökülmüş halde uyuşturucu madde çıkan bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-17" uygulamaya İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilçe emniyet müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Denetleme noktalarında vatandaşlara Genel Bilgi Taraması yapılırken, polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi. Millet Caddesi'nde yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Sürücüler ve yolcular üzerinde ise kimlik kontrolleri yapıldı.
Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
Fatih Millet Caddesi'nde yapılan uygulamada araçlar ve vatandaşlar didik didik arandı. Polisin aramasında üzerinde ve aracının içine dökülmüş halde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerine yakalanmamak için dökülen uyuşturucu madde, polisler tarafından tek tek aracın içinden toplanarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Gözaltına alınan şahıs ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
İstanbul'da

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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