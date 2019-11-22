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İSTANBUL'DA "KURT KAPANI-18" DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı.

22.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:45İSTANBUL'DA

Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Denetime "Şans" isimli narkotik köpeği de katıldı. Şans, durdurulan araçları aradı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçların aranması

-Özel Harekat polislerinden detay

-Narkotik köpeğin araması

-Kimlik kontrol

-Genel ve Detaylar


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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