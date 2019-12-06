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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 19' uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği 'Kurt Kapanı-19' uygulaması gerçekleştirildi.

06.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:38İstanbul'da 'Kurt Kapanı 19' uygulaması
genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği 'Kurt Kapanı-19' uygulaması gerçekleştirildi. Özel Harekat Polisi'nin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi.

İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-19 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı.

Özel Harekat Polisi'nin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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