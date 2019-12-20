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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 20' uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği 'Kurt Kapanı-20' uygulaması gerçekleştirildi.

20.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:27 İstanbul'da 'Kurt Kapanı 20' uygulaması
genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği 'Kurt Kapanı-20' uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen, Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-19 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı.

Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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