Haberler » Güncel » İstanbul'da 'Kurt Kapanı 20' uygulaması - Haber

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 20' uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği 'Kurt Kapanı-20' uygulaması gerçekleştirildi.

20.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:30 İstanbul'da 'Kurt Kapanı 20' uygulaması
genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği 'Kurt Kapanı-20' uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen, Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.
İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-19 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı.
Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.
(Selim Bayraktar - Sümer Avcı - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:27   ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI - Haber
17:27   Afyonkarahisarlı baba, kas hastası oğluna uzanacak şifa elini bekliyor - Haber
17:26   İstiklal Caddesi'nde evsiz adamın valizi polisi alarma geçirdi - Haber
17:21   Bursa'da Doğu Türkistan eylemi - Haber
17:21   Sokak hayvanları için seferber oldular - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
20.12.2019 17:27:51