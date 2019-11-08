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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17" denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 'Kurt Kapanı 2019-17" denetimi yapıldı.

08.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:03 İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17
İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik  'Kurt Kapanı 2019-17" denetimi yapıldı.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile yapılan helikopter destekli denetime  Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, kimlik kontrolleri yaptı, durdurulan araçlar didik  didik  arandı.


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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