Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 2019-17' DENETİMLERİ - Haber

İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 2019-17" DENETİMLERİ

İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

08.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:25 İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi. 

'un 39 ilçesinde kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:08   Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
20:08   Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e tedavi için yurtdışı çıkış izni verildi
20:01   Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti
20:06   Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
20:06   Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:09:31