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İstanbul'da kurt kapanı 2019-17 denetimleri

İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

08.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:18
İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
'un 39 ilçesinde kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.
İstanbul'da kurt kapanı 2019-17 denetimleri

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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