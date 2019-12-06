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İSTANBUL'DA KURT KAPANI 2019-19  DENETİMİ

Murat KORKMAZ-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL'da Kurt Kapanı denetimlerinin 19'uncusu bugün yapıldı.

06.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:39İSTANBUL'DA KURT KAPANI 2019-19  DENETİMİ

Murat KORKMAZ-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL'da Kurt Kapanı denetimlerinin 19'uncusu bugün yapıldı.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen

Kurt Kapanı 2019-19 denetimleri yapıldı. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Taksim Meydanı'nda da denetimler yapıldı

Görüntü Dökümü

(KADIKÖY)

-polis ekiplerinin araçları durdurması

-polis ekiplerinin araçları araması

-polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması

-polis helikopterinden görüntüler

-polislerin kişilerin üst aramaları yapması

-denetime katılan özel harekat polisleri

-denetime katılan polis köpeğinin arama yapması

-genel ve detay

(TAKSİM)

-polis ekiplerinin araçları araması

-polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması

-polis helikopterinden görüntüler

-polislerin kişilerin üst aramaları yapması

-genel ve detaylar



Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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