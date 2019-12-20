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İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-20" denetimi

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Zeki GÜNAL-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL'da Kurt kapanı denetimlerinin 20'ncisi bugün yapıldıİstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla "Kurt Kapanı 2019-20" denetimi,...

20.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:47 İstanbul'da

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Zeki GÜNAL-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL'da  Kurt kapanı denetimlerinin 20'ncisi bugün yapıldı

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla  "Kurt Kapanı 2019-20" denetimi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri de Fatih'te Millet Caddesi, Beyoğlu'nda Taksim ve Kadıköy'de Altıyol Meydanı idi.  Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı.

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Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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