İstanbul'da Kurt Kapanı-28 Denetimleri 3

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polisi, birçok noktada Kurt Kapanı-28 asayiş denetimleri yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik
Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı
Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler katılıyor.
28'sınci Kurt Kapanı denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapılıyor.
KADIKÖY'DEKİ DENETİMLER
Denetimlerden biri Kadıköy
Kuşdili Caddesindeki denetim noktasındaydı. Polis
ekipleri şüpheli araçları durdurarak araçların içerisi didik didik aranırken, çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçiriliyor.
TAKSİM MEYDANI'NDA POLİS KUŞ UÇURTMUYOR
Denetim noktalarından biri olan Taksim
Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştiriyor. Saat 20.00'dan itibaren başlayan denetim kapsamında durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılıyor. Denetime katılan narkotik köpeği 'Night' da araçlar içinde arama yapıyor.
BEŞİKTAŞ'TAKİ DENETİMLER Beşiktaş Hakkı Yeten
Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama(GBT) kontrolleri yapıldı. Ekipler, araçlar, el çantası, valizlerde detaylı inceleme yaptı. Aramalarda polis köpeği yer aldı.
Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerin, gece saat 24.00' e kadar devam edeceği öğrenildi.
İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 22:26