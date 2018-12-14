İstanbul'da Kurt Kapanı 28 Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla 39 ilçede "Kurt Kapanı 28" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.
Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik
Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı
Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı personeller katılıyor.
Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı timler de narkotik dedektör köpekleriyle denetimler gerçekleştiriyor. Polis
helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece yarısına kadar sürecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü,Narkotik,İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 22:19