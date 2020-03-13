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İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek

İBB'den liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençlere müjdeli bir haber geldi. İBB Meclisi'nde alınan kararla, söz konusu grupta olanlar 1 yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek.

13.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mavi Kart öğrenci abonman kartlarının fiyatının düşürülmesinin ardından, liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençlere yönelik yeni bir desteği hayata geçirdi. İBB Meclisi, mart ayı toplantılarının ikinci birleşiminde, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin, 1 yıl süreyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi kararını aldı.

BİR YIL DAHA KULLANABİLECEKLER

Başkanlık teklifiyle İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından İBB Meclisi'ne sunulan rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. Karar kapsamında, ikinci yılda üniversiteye hazırlanan gençler, 50 lira olan Mavi Kart öğrenci abonman kartını bir yıl daha kullanabilecekler.

ÖĞRENCİ ABONMANI NE KADAR?

Öğrenci abonman kartları 85 liradan ilk olarak 40 liraya düşürüldü. Geçtiğimiz günlerde İBB'nin ulaşım zammının ardından öğrenci kartlarının aylık ücreti 40 liradan 50 liraya çıkarıldı. Şu anda öğrenci kartlarının aylık abonman ücreti 50 lira.

İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel

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