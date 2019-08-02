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İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Super Kupa maçını kadın hakem yönetecek

İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

02.08.2019 13:15
İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Super Kupa maçını kadın hakem yönetecek

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşılaşacağı ve Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa karşılaşmasını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçında, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Geçen ay ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten 35 yaşındaki Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart'ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal üstlenecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul'daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek.

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Liverpool, Chelsea, Spor, Güncel

Kaynak: AA

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