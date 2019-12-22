Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI; DENİZ SEFERLERİNDE İPTAL VAR - Haber

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI; DENİZ SEFERLERİNDE İPTAL VAR

İSTANBUL/DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı.

22.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:12 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI; DENİZ SEFERLERİNDE İPTAL VAR

İSTANBUL/DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile 'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle,  İDO çok sayıda seferini BUDO da tüm seferleri iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos nedeniyle, Sarayburnu ve Cankurtaran sahil boyunca dalgaların yükseldiği görüldü. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalarla Yalova ve seferlerini iptal etti. 

İDO bu sabah 7.45 ile 15.30 arasındaki; Yenikapı-Yalova, Bursa-Büyükçekmece, Bursa-Kadıköy, Kadıköy-Yanikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. BUDO da bugünkü tüm seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. 

Görüntü Dökümü:

--------------------------

Zeytinburnu sahilden dalgaların görüntüsü

Sallanan ağaçlar

Türk Bayrağı görüntüsü

Vatandaş ile röp

Muhabir anonslar 

Genel ve detaylar 

 



İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:02   Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı: 1yaralı - Haber
01:02   Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı 1yaralı - Haber
00:56   Eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Haber
00:55   AVCILAR'DA DUVARDAN YOLA ATLAYAN KİŞİYE MİNİBÜS ÇARPTI: 1 YARALI - Haber
00:50   Başkentte lise birinci sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Haber
00:18   İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Haber
23:59   Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Haber
22:36   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Haber
21:56   BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
21:43   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Haber
22.12.2019 01:14:52