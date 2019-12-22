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İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle, İDO çok sayıda seferini BUDO da tüm seferleri iptal etti.

22.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile 'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos nedeniyle, Sarayburnu ve Cankurtaran sahil boyunca dalgaların yükseldiği görüldü.

İDO VE BUDO'DA İPTALLER VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da lodos etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalarla Yalova ve Bursa seferlerini iptal etti.

İŞTE İPTAL OLAN SEFERLER

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, yarın yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun iptal edilen seferler ise şöyle:

"İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yalova-Yenikapı 07:45 seferini, Yenikapı-Yalova 07:45 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferini, Bursa-Büyükçekmece 08:00 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferini, Büyükçekmece-Bursa 10:30 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:50 seferini, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferi."

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

"Saat 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferini, 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi."

İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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