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İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (1)

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugünde etkisini sürdürdü.

23.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:45 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (1)
'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugünde etkisini sürdürdü. Lodosun yanı sıra yağışında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden lodos ve sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların lodos ve sağanak yağıştan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi. Ancak etkili olan lodos nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

ZEYTİNBURNU'NDA DEV DALGALAR 

Zeytinburnu sahilde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul'da lodos ve sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-TAKSİM

-Montlarına sarılarak yürüyen vatandaşlar

-Şemsiyelerin ters dönmesi

-Taksim Meydanı'ndan detay

-Tarihi tramvaydan detay

-Genel detaylar

-ZEYTİNBURNU 

-Denizden görüntüler

-Dev dalgalardan görüntüler 

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


- İstanbul

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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