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İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (2)

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

22.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:12 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (2)
İSTANBUL'da  gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. 

Görüntü Dökümü

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-SARAYBURNU

-Dev dalgalardan görüntü

-Çevredekiler

-BEŞİKTAŞ

-Sahilden detaylar

-Dalgalar

-Fotoğraf çektirenler

-fotoğraf çekenler

-Vatandaşlarla röp

-KARTAL

-Sahilden detaylar


- İstanbul

İstanbul, Dalgalar, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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