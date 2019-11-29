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İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

29.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:46İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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(SARIYER)

-Rumeli Feneri'nden görüntüler

-Kilyos'tan görüntüler

-Denizde bekleyen gemilerden görüntüler

(SARAYBURNU)

-Oluşan dev dalgalar

-Balık tutmaya çalışanlar

-Lodosta yürüyenler

-Genel ve detaylar

(DHAFEED)


- İstanbul

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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