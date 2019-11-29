Haberler » Güncel » İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor (4) (Taksim) - Haber

İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor (4) (Taksim)

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

29.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:23İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor (4) (Taksim)
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALARLodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.


- İstanbul

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Pursaklar'da genç sporcuların başarısı
12:12 Amazon.com.tr'den "Beklenen Cuma"ya özel fırsatlar
12:06 Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı
12:06 Genel Başkan Yalçın, Başkan Gültak'a projelerini anlattı
12:06 Malatya'da acemi erler yemin etti
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:54 Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:37 Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:12:55