Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜ

İSTANBUL'DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜ

BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar kameralara yansıdı.

17.10.2019 09:23İSTANBUL'DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜ
BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar kameralara yansıdı.

Görüntüler geçen cumartesi günü Başakşehir'de kaydedildi. Evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen akraba ve arkadaşları lüks araç ve motosikletle oluşturdukları konvoyla tura çıktı. Konvoy Başakşehir'de yolu trafiğe kapattı. Konvoydaki motosikletliler burada 'drift' yaptı.

KONVOYDAKİ ÇAKARLI ARAÇLAR

Hem kendilerini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, yoldakileri de mağdur etti. Trafikte magandalar yüzünden yolda kalan bazı sürücüler yaşanan duruma isyan etti. Düğün konvoyunda yer alan lüks araçlardan birindeki çakar tertibatı da dikkat çekti. İstanbul trafiğinde tehlike saçan konvoy daha sonra düğünün yapılacağı yere doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Magandaların yolu trafiğe kapatması

-Trafikte tehlikeli hareketler yapmaları

-Konvoydan görüntüler


- İstanbul

Başakşehir, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:39 Bursa'da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler
10:39 Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' sloganıyla kan bağışı
10:44 Soylu: "Bizler aynı mahallede oturan farklı ailelerin çocukları gibiyiz"
10:37 Başkan Sabırlı'dan 'Yoksullukla Mücadele Günü' mesajı
10:43 kitap okumak isterken 4 bin 739 TL dolandırıldı
10:43 İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele
10:42 Mevsimlik tarım işçisi çadırında ölü bulundu
17.10.2019 10:45:01