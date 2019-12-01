Haberler » Güncel » İstanbul'da lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı - Haber

İstanbul'da lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı

İstanbul Şişli'de lüks cip ve otomobil gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlanan aracın içindeki bir kişi ağır yaralı bir şekilde hastaneye götürüldü.

01.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:16

Büyükdere Caddesinde seyir halinde olan lüks cip ve otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kurşunlanan cipin içinde bulunan bir kişide yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kurşunlanan iki araçta ise hasar meydana geldi.

İSTANBUL'DA KORKUNÇ OLAY

Olay, 04.30 sıralarında Şişli İlçesi Büyükdere Caddesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan 34 BTR 578 ve 34 GOL 63 plakalı otomobil ile cip kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Kurşunlanan cip, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak durabildi. Cipin içinde kurşunların isabet ettiği bir kişi ağır yaralandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler daha sonra otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı şahıs daha sonra ambulans ile çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, daha sonra olay yerinde çalışma başlattı. İki araçta da kurşun izlerinin olduğu görüldü. Yaralanan şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışmalara başladı.

İstanbul'da lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı

Mecidiyeköy, Şişli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Güncel Haberleri
09:56 Konya'da trafik kazası: 3 yaralı
09:54 Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı anma programı
09:53 Alaşehir'in 2 asırlık lezzeti parmak ısırtıyor
09:48 Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi
09:48 Başkan Büyükkılıç, "Medeniyetlerin getirdiği zenginlikleri yaşıyoruz"
1.12.2019 09:56:55