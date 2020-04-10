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Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi

İçişleri Bakanlığı'nın 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Bayrampaşa'da uzun kuyrukların oluştuğu market önündeki vatandaşlar sıra kavgası yüzünden tekme ve tokatlarla birbirlerine girdi.

10.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:10

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul , Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar, market ve fırınlara akın etti. İstanbul Bayrampaşa'da bir marketin önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sıra kavgası yüzünden tekme ve tokatlarla birbirlerine girdi.

VATANDAŞLAR TEKME VE TOKATLARLA BİRBİRİNE GİRDİ

İçişleri Bakanlığınca 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar açık market ve fırınlara akın etti. Bayrampaşa'da uzun kuyrukların oluştuğu market ve fırınların önündeki vatandaşlar sıra kavgası yüzünden birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşlar ise o anları izledi.

Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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