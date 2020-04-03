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İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu taşıma araçlarının maskesiz olarak kullanılamayacağını açıklamasının ardından İBB harekete geçti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, yarından itibaren otobüs, metro ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağını açıkladı.

03.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri alındı. Tedbirler arasında toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu da yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklamasının ardından yerel yönetimler de harekete geçti.

YÜZ MASKESİ OLMAYAN YOLCULAR ARAÇLARA ALINMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın açıkladığı, "İnsanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak" önlemi kapsamında bir duyuruda bulundu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul’da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
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