İstanbul’da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri alındı. Tedbirler arasında toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu da yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklamasının ardından yerel yönetimler de harekete geçti.

YÜZ MASKESİ OLMAYAN YOLCULAR ARAÇLARA ALINMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın açıkladığı, "İnsanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak" önlemi kapsamında bir duyuruda bulundu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.