Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da meslek liselerinde maske üretimi

İstanbul'daki meslek liselerinde üretilen 100 bin 50 adet maske İstanbul Valiliğinin koordinasyonuyla 39 ilçe kaymakamlığına ücretsiz olarak ulaştırıldı.

10.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:55
İstanbul'da meslek liselerinde maske üretimi
İstanbul 'daki meslek liselerinde üretilen 100 bin 50 adet maske İstanbul Valiliğinin koordinasyonuyla 39 ilçe kaymakamlığına ücretsiz olarak ulaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının, korona virüs tedbirleri kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki üretim kapasitesini harekete geçirmiş, bu kapsamda da temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçilmişti. Korona virüs salgınına karşı sağlık çalışanları canlarını ortaya koyarak mücadele ederken, onların ihtiyacı olan cerrahi maske, tek kullanımlık önlük ve tulumların önemli bir kısmı meslek liselerinin atölyelerinde üretiliyor.
EN FAZLA ÜRETİMİ İSTANBUL'DAKİ MESLEK LİSELERİ YAPTI
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde şu ana kadar yüzbinlerce maske üretildi ve dağıtımı valilikler koordinesiyle ilçe kaymakamlıkların dağıtıldı. En fazla üretimi ise İstanbul yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda maske üretimi için gerekli adımları atan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında yoğun ve seri şekilde üretim yapıyor.
100 BİN 50 ADET MASKE KAYMAKAMLIKLARA ULAŞTIRILDI
İstanbul'daki meslek liselerinin özverisi ile üretilen 100 bin 50 adet maske İstanbul Valiliğinin koordinasyonu ile 39 ilçe kaymakamlığına ücretsiz olarak ulaştırıldı. Maske üretimi ve dağıtımının artarak dayanışmayla devam ettiğini belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İstanbul'da Valiliğimizle koordineli şekilde ihtiyaç duyulan noktalara maskeleri ulaştırıyoruz. Üreten meslek liselerimiz bu süreçte tüm kapasitesiyle milletimizin yanında yer aldı. Güzel, sağlıklı ve umutlu günlerin geleceğine dair inancımızla birlikte mesleki eğitimi daha fazla güçlendirmek için heyecanımız da arttı. Okullarımızda fedakarca gayret gösteren mesleki eğitim öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve bu heyecanın, bu çabanın parçası olan herkese en içten şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da meslek liselerinde maske üretimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:42: Sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretiyorlar - Haber 09:40: Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Haber 09:40: Aliağalıların gıda ihtiyaçları tek tıkla kapılarına ulaşıyor - Haber 09:40: Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor - Haber 09:38: Emniyet müdüründen şehit ailelerine maske ve eldivenli hediye paketi - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber