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İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu ek görüntü

İSTANBUL'DA METRO ARIZASI; DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU (2) ek görüntüYılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

14.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:08İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu ek görüntü

İSTANBUL'DA METRO ARIZASI; DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU (2) ek görüntü

Yılmaz BEZGİN - DHA - YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı- istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, "'Arıza var' dediler indik. Otobüslerle devam edeceğiz" dedi. Başka bir yolcu ise, "Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık" diye konuştu.

Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.


İstanbul, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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