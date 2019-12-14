Haberler » Güncel » İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber

İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul Aksaray'da metronun raydan çıkması sonucu Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattında teknik arıza meydana geldi. Duraklarda yoğunluk oluşurken vatandaşlar "Mahsur kaldık" diyerek isyan etti.

14.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:24

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- metro hattında teknik arıza meydana geldi. Metro İstanbul arızayla ilgili açıklama yaparken vatandaşlar "Burada mahsur kaldık" diyerek isyan etti.

Arıza nedeniyle Yenikapı- istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor.

"ARIZA VAR DEDİLER İNDİK"

Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, "'Arıza var' dediler indik. Otobüslerle devam edeceğiz" dedi.

Başka bir yolcu ise, "Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık" diye konuştu.

Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.

FLORYA'DA DA METROBÜS ARIZASI

Öte yandan Florya Metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Arızalı metrobüs nedeniyle seferler her iki istikamette de yaklaşık 10 dakika yapılamadı. Duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluşurken, yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.Ekiplerin çalışmasıyla arızalı metrobüs yoldan kaldırılırken, bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normal akışına döndü.

İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

Kirazlı, Aksaray, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Konya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
16:49 Burdur'da otomobiller çarpıştı 5 yaralı - Haber
16:49 Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı - Haber
16:49 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu - Haber
16:43 Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
14.12.2019 17:01:28