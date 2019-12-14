Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA METRO RAYDAN ÇIKTI; DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU - Haber

İSTANBUL'DA METRO RAYDAN ÇIKTI; DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU

AKSARAY'da metronun raydan çıkması sonrası Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

14.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:20İSTANBUL'DA METRO RAYDAN ÇIKTI; DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU

Feridun AÇIKGÖZ - DHA - AKSARAY'da metronun raydan çıkması sonrası Yenikapı- istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşandı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında öğle saatlerinde yoğunluk yaşandı. Seferlerin durmasına Aksaray'da metronun raydan çıkmasının neden olduğu öğrenildi. Bu nedenle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, "'Arıza var' dediler indik. Otobüslerle devam edeceğiz" dedi. Başka bir yolcu ise, "Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık" diye konuştu.

Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Metro durağı

-Durakta yaşanan yoğunluk

-Vatandaşlarla röp

-Otobüslere binenler



İstanbul, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48 Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:48 Cizre'de uyuşturucu denetimi - Haber
16:48 "1. Ümraniye Kitap Fuarı" açılışı yapıldı - Haber
16:43 Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı - Haber
16:41 Görevi devralan Sebahattin Ceyhun'dan önemli mesajlar - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
14.12.2019 16:50:05