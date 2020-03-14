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İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

14.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:05
İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Bakırköy metro durağı

Durağın içinden görüntü

Durakta bekleyen vatandaşlar

Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

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