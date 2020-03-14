İstanbul'da metro seferlerinde aksama
Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
14.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:10
YENİKAPI-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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