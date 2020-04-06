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İstanbul'da metro seferlerine korona tedbiri

İstanbul'da metro seferlerine korona tedbiri Son sefer saat 21.00'e çekildi İstanbul'da metroda son seferler yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'e çekildi.

06.04.2020 22:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:15
İstanbul 'da metro seferlerine korona tedbiri
Son sefer saat 21.00'e çekildi
İSTANBUL - İstanbul'da metroda son seferler yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'e çekildi. Tedbirden haberi olmayarak metroya gelenler ise görevliler tarafından alternatif toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da metro seferleri 6 Nisan Pazartesi (bugün) itibarıyla saat 21.00'e çekildi. Alınan karar doğrultusunda bugün son sefer saat 21.00'de gerçekleştirildi. Metro içerisinde yapılan anonsla son sefer saati duyurulurken, tabelalarda da metro seferlerinin 06.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. Karardan haberi olmayan ve saat 21.00 öncesinde metro istasyonuna yetişemeyen vatandaşlar görevliler tarafından alternatif toplu taşıma araçlarına yönlendirildi. İstanbul’da metro seferlerine korona tedbiri

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

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İstanbul'da metro seferlerine korona tedbiri
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